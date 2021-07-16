Игорь Руденя, Сергей Чемезов и Владимир Васильев посетили 514 авиационный ремонтный завод в Ржеве, который отмечает 80-летие

29 июля АО «514 авиационный ремонтный завод» в Ржеве отмечает 80-летие с момента создания. В рамках рабочего визита в город воинской славы Губернатор Игорь Руденя посетил предприятие. Вместе с главой региона на завод прибыли генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник Президента России Владимир Васильев.

Гости посетили цеха по разгрузке самолетов и прохождению технического обслуживания, изготовлению резинотехнических изделий и другие.

«Работники мастерских, ветераны завода заложили прочную основу высочайшего профессионализма, крепких трудовых традиций для успешного развития предприятия. В стремительно меняющемся мире авиастроения и техники сплочённому коллективу завода по плечу решение самых сложных задач», – подчеркнул Игорь Руденя.

«Чувство гордости испытываешь от того, какой здесь замечательный коллектив. У вас работают целые династии. Созданы все условия, чтобы делать свою работу и учиться. Именно такие предприятии дают возможность двигаться вперед», – сказал Владимир Васильев.

Игорь Руденя, Сергей Чемезов и Владимир Васильев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию авиационного ремонтного завода.

За достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в создание конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции всему коллективу предприятия объявлена благодарность Госкорпорации «Ростех».

«Авиаремонтный завод отличает богатая история и накопленный широкий объем компетенций. Здесь ремонтировались и ремонтируются практически все типы отечественных самолетов. У Ростеха и региона обширные планы по расширению предприятия. Их реализация будет содействовать ускоренному развитию не только самого завода, но и всей Тверской области», – отметил Сергей Чемезов.

Также медалями Госкорпорации «Ростех» «За отличие» были награждены заместитель управляющего директора по летной подготовке и летным испытаниям Александр Волков, слесарь-сборщик летательных аппаратов Игорь Чураков, инженер-технолог технического отдела Василий Шаламов и заместитель управляющего директора по качеству Станислав Шлык.

Игорь Руденя вручил заслуженные награды представителям коллектива. За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд звание Министерства промышленности и торговли России «Почетный авиастроитель» присвоено управляющему директору АО «514 авиационный ремонтный завод» Андрею Бурмистрову, почетной грамотой Минпромторга России награжден мастер участка окончательной доводки АО «514 авиационный ремонтный завод» Александр Аванесов.

Еще тринадцать сотрудников АО «514 авиационный ремонтный завод» награждены почетными грамотами и благодарностями Губернатора Тверской области, медалями и почетными грамотами Госкорпорации «Ростех».

По завершению торжественной церемонии Игорь Руденя рассказал о планах по развитию кадрового потенциала авиационного ремонтного завода.

«Мы с Сергеем Викторовичем Чемезовым и Владимиром Абдуалиевичем Васильевым обсудили возможность сделать во Ржеве филиал федерального вуза. Учреждение для нас необходимо, потому что есть и молодежь, и современное производство, поэтому здесь должна быть выстроена линия для обучения новых кадров, которые будут работать в современной авиационной промышленности» ­– сообщил глава региона.

История «514 авиационного ремонтного завода» связана с началом Великой Отечественной войны. В июле 1941 года на базе Воронежского вагоностроительного завода был сформирован поезд, укомплектованный всем, что было необходимо для ремонта самолетов и авиационных моторов в полевых условиях. Всю войну он перемещался вслед за боевыми соединениями. За годы войны было восстановлено и отремонтировано 1124 самолета. После войны подвижные авиационные ремонтные мастерские прибыли на постоянное место дислокации в город Ржев.

На данный момент завод является самым крупным предприятием Ржева, где работает более 1120 человек. «514 авиационный ремонтный завод» располагает современной производственной базой, собственным аэродромом и службами по организации и производству полётов. Занимается ремонтом и модернизацией самолетов военной авиации, в том числе МиГ-31, Су-24, МиГ-29, их комплектующих, а также является постоянным участником Международного авиационно-космического салона «МАКС».

Пресс-служба Правительства Тверской области