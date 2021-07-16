В Ржеве продолжаются работы по реконструкции водозабора

29 июля в Ржеве Губернатор Игорь Руденя провел совещание по реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая вода». Перед обсуждением глава региона вместе с советником Президента РФ Владимиром Васильевым осмотрел Ржевский водозабор. Здесь проведены первые работы по модернизации: на объекте установлены новые современные фильтры для повышения качества воды в городе. Жители Ржева ждали решения этого вопроса долгие годы.

«Ключевой задачей является обеспечение населения Тверской области чистой водой, соответствующей санитарным требованиям и нормам. В Ржеве уже реализован первый этап по созданию системы водоочистки. В районах Тверской области в рамках национального проекта реализуется проект «Чистая вода». Будем следить за динамикой работ по каждому муниципальному образованию», – сказал Игорь Руденя, открывая совещание.

Всего по проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в Тверской области к 2024 году запланировано построить и реконструировать 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и улучшения экологии волжского бассейна. Ключевыми являются системы водоснабжения и водоотведения города Ржева, водовод в Твери.

Полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1» и «Ржев-2», включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году. До окончания реализации проекта компанией «Тверьводоканал» запущена временная схема. Для этого смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. С 15 июля система действует на станции Ржев-2, пусконаладочные работы идут на Ржеве-1.

«Хочу отметить положительный опыт Тверьводоканала по отладке качества воды на правом берегу Волги. Необходимо ускорить работы на левобережье. Кроме того, по обращениям граждан нужно минимизировать отключения воды в Ржеве. Для решения проблемы есть глава, все необходимые мероприятия он проведет», – отметил Игорь Руденя, сделав акцент на том, что жители всего города должны быть обеспечены чистой водой уже в сентябре.

«Очень важно, что на уровне региона были приняты системные решения. Сегодня мы видим, что Тверьводоканал успешно решает вопросы обеспечения жителей Ржева качественной водой», – отметил Владимир Васильев.

На совещании рассмотрена реализация проектов по обеспечению качественной водой жителей других муниципалитетов. В Твери ведется модернизация нитки водовода протяженностью более 5 км от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

В 2022-2024 годах работы по реконструкции и строительству очистных сооружений запланированы в ряде городов и поселков Тверской области.

Реконструкция водозабора уже проведена в Кесовой Горе, теперь здесь обеспечена автоматизированная очистка воды. Качество воды улучшено для более 3100 местных жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области