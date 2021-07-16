Игорь Руденя поручил ускорить ремонт Ржевской станции скорой помощи

29 июля в Ржеве Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход ремонта Ржевской станции скорой помощи. Поручение привести здание в порядок глава региона дал во время одной из предыдущих рабочих поездок в город. В осмотре ремонтируемой станции принял участие советник Президента РФ Владимир Васильев.

В настоящее время практически завершены внутренние и наружные работы в административном здании. Здесь будут созданы комфортные условия для работы специалистов, отдыха медиков. В проекте заложены решения, соответствующие современным требованиям. Также предстоит отремонтировать гаражи и благоустроить прилегающую территорию.

Игорь Руденя подчеркнул – это знаковый проект для региона, опыт будет использоваться при ремонте всех остальных подразделений скорой помощи Тверской области. Губернатор поручил ускорить темпы приведения объекта в порядок, особое внимание уделить качеству материалов и работ.

«Сегодня требования, которые предъявляются к этой станции, очень высокие, потому что она является частью системы здравоохранения всей страны. Это, в том числе, и вопрос развития телемедицины, когда человек может получить медицинскую помощь самого высокого уровня», – прокомментировал советник Президента России Владимир Васильев.

В регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи, это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения. С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на единой информационной платформе.

Централизация системы СМП проходит в три этапа. На первом к Тверской станции присоединены Калининская, Ржевская и Вышневолоцкая. В Едином диспетчерском центре обрабатываются вызовы с этих территорий, в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи в агломерациях.

С декабря 2020 года Единый диспетчерский центр начал координировать работу подстанций скорой медицинской помощи ещё в трёх агломерациях – Торжокской, Кимрской и Конаковской. Остальные подстанции региона войдут в завершающий этап централизации.

Будет обновляться и автопарк службы. Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи – практически столько же, как за три предыдущих года. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.

Предусмотрено развитие санитарной авиации, которая сегодня является важным звеном СМП.

Ключевой вопрос – обеспечение службы специалистами, организация их обучения и повышения квалификации. Созданы целевые места в ординатуре, из регионального бюджета будут предоставлять гранты на обучение.

Пресс-служба Правительства Тверской области