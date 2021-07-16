До 1 сентября во Ржеве будут полностью завершены работы по созданию скейт-парка

В рамках рабочей поездки в Ржевский район Губернатор Игорь Руденя и советник Президента России Владимир Васильев осмотрели благоустройство скейт-парка на Советской площади города воинской славы. Работы на объекте были проведены в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории более 340 квадратных метров было установлено оборудование для занятий современными видами спорта, в том числе железобетонная скейт-плаза и тренажеры, обустроена прилегающая территория. По словам главы Ржева Романа Крылова, полностью завершить работы на объекте планируется к 1 сентября текущего года.

Игорь Руденя поручил предусмотреть все меры безопасности на площадке, а также контролировать использование занимающимися защитной экипировки – шлемов, наколенником и налокотников.

Пресс-служба Правительства Тверской области