Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире

29 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам.

Сколько семей региона смогут воспользоваться новыми федеральными мерами поддержки и на какую региональную помощь они могут рассчитывать? Как решается вопрос обеспечения жителей Тверской области качественной питьевой водой? Какие специалисты будут востребованы на новых производствах, которые откроются в ближайшее время в регионе? Как проходит в Тверской области вакцинация против коронавирусной инфекции? Планируется, что ответы на эти и другие вопросы также прозвучат в эфире.

Традиционно будут затронуты темы развития учреждений здравоохранения в районах, строительства фельдшерско-акушерских пунктов и другие.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/PsNHrlXE3y4 и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области