«Пусть Ваша медаль вдохновляет российскую сборную на новые олимпийские достижения в Токио», – Игорь Руденя направил телеграмму серебряному призеру Олимпийских игр Василисе Степановой

29 июля в олимпийском Токио разыграны медали в классе академической гребли – двойка распашная без рулевого. Второе место завоевал российский экипаж в составе Василисы Степановой, представляющей Тверскую область, и ростовчанки Елены Орябинской. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – олимпийское серебро представительницы Верхневолжья приумножает авторитет России как великой спортивной державы.

«Ваша награда прославляет достижения российской школы гребли, одним из центров которой является Тверская область. Выступив в блестящем стиле на олимпийском канале, Вы показали выдающийся пример целеустремленности и трудолюбия в борьбе с сильнейшими соперниками. Пусть Ваша медаль вдохновляет российскую сборную на новые олимпийские достижения в Токио, служат яркой мотивацией для спортивной молодежи тверского региона», – отметил Игорь Руденя в обращении к спортсменке.

В гонке двоек на дистанции 2000 м Василиса Степанова и Елена Орябинская продемонстрировали мощный финиш. Россиянки не стали форсировать события, завершив половину дистанции на четвертой позиции. После этого спортсменки стали прибавлять с каждым гребком, на отрезке 1500 м они были уже третьими. К финишу – вторыми.

В двойке распашной без рулевого это первая российская медаль за всю историю Олимпиад. Для тверского спорта «серебро» в академической гребле стало вторым. До Василисы Степановой также на вторую ступень олимпийского пьедестала поднимался Дмитрий Бехтерев ровно 45 лет назад в распашной двойке с рулевым.

Мастер спорта России международного класса Василиса Степанова – воспитанница тверской школы гребли. Ее первый тренер – Заслуженный тренер РСФСР, специалист СШОР по видам гребли им. Антонины Серединой Александр Брендаков.

XXXII летние Олимпийские игры проходят в столице Японии в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада объединила около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Четверо из 315 российских атлетов – представители Тверской области.

Регион представляют заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина, мастер спорта по гребле Василиса Степанова, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев.

1 августа участие в квалификации в прыжках в длину примет Дарья Клишина. Финал соревнований – 3 августа. Для Дарьи это уже вторая Олимпиада в карьере.

Тверские гребцы-байдарочники Артем Кузахметов и Александр Сергеев в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

XXXII летние Олимпийские игры станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, 18 спортсменов Верхневолжья защищали честь страны на Олимпиаде и завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых олимпийских наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области