До конца 2021 года Ржевский мемориал Советскому солдату и железнодорожный вокзал «Ржевский мемориал» соединит пешеходная дорожка

29 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит рабочий день в Ржевском районе. В поездке принимает участие советник Президента России Владимир Васильев. Визит начался с осмотра места планируемого размещения пешеходной дорожки, которая соединит мемориал Советскому Солдату и железнодорожную платформу «Ржевский мемориал».

Планируется, что длина дорожки составит 1,7 км, а ширина – 6 метров. По проекту она будет разделена на две части – для передвижения пешеходов и велосипедистов. Помимо строительства пешеходной дорожки будут обустроены подходы к мосту через реку Большая Лоча, сделано освещение.

Глава региона поручил обеспечить максимальную безопасность при передвижении пешеходов и велосипедистов. Также Игорь Руденя отметил, что все элементы должны быть выполнены в едином стиле с железнодорожным вокзалом и Ржевским мемориалом.

Предполагается, что работы на объекте будут завершены к концу текущего года.

Также в рамках рабочей поездки Игорь Руденя осмотрел мост через реку Большая Лоча, на котором будет проведен капитальный ремонт.

На данный момент для безопасности горожан и автомобилистов на сооружении закрыты тротуары, сужена проезжая часть и организовано реверсивное движение, заменены изношенные слои асфальтобетонного покрытия.

«Нам надо привести объект в нормативное состояние. Ориентируемся на то, что в 2022 году эти работы должны быть закончены», – сказал Игорь Руденя по время осмотра.

Глава региона отметил - до конца текущего года необходимо составить проектно-сметную документацию, а начать ремонтные работы – в апреле 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области