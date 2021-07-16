Тверская участница форума «Территория смыслов» получила грант за проект о женщинах-ученых

27 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» завершилась смена «Работать в России». Представительница Твери Алена Уткина по итогам смены стала обладателем гранта в 95 тыс. рублей. Высокую оценку получил ее хореографический спектакль «Женщины в науке».

Поощрение творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив Губернатор Игорь Руденя назвал в числе приоритетных направлений для тверского региона.

Молодые активисты Тверской области ежегодно участвуют в «Территории смыслов».

Алена Уткина является руководителем Арт-студии Тверского государственного технического университета, куратором направления по социальному проектированию в творческой деятельности АНО «Формула таланта» и участницей хореографический студии Astel ТвГТУ.

Команда студии реализует программу «Хореографические спектакли как творческая инициатива студентов технического вуза» с 2014 года, за это время создано 11 театральных постановок.

В этом году активисты не остались в стороне от объявленного в России Года науки и технологий, поскольку ТвГТУ является крупной научной площадкой для исследовательской деятельности в сферах химии, биотехнологий, машиностроения. Кроме того, вуз гордится женщинами-учеными, которые внесли вклад в развитие мировой науки. В итоге участники студии приняли решение создать театрально-хореографическую постановку «Женщины в науке», призванную привлечь внимание молодежи к вопросам сохранения, укрепления и приумножения научно-технического потенциала.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. Его организаторы – Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей».

Пресс-служба Правительства Тверской области