В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в торговых точках

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением собственниками торговых точек соблюдения масочного режима. 28 июля очередная проверка прошла в Торговом парке №1 Твери. В рейде приняли участие сотрудники регионального Роспотребнадзора и правоохранители.

В ходе контрольных мероприятий проверяется наличие в магазинах приборов для измерения температуры, антисептиков, соблюдение посетителями масочного режима.

«Такие рейды проводятся регулярно, несколько раз в неделю. Мы проверяем хозяйствующие субъекты на территории не только города, но и области», – рассказала специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Тверской области Лилия Федотенко.

По итогам сегодняшнего рейда специалисты отметили – магазины добросовестно выполняют санитарные требования. Нарушителей единицы, в основном среди покупателей.

«Мы действуем методом убеждения. Граждане понимают, что несоблюдение данных норм может вызвать привлечение к административной ответственности, штраф, поэтому стараются на месте исправить те нарушения, которые выявляем», – отметил заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД России по Тверской области Сергей Николаев.

Для предпринимателей размер штрафа составляет до 300 тыс. рублей.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области