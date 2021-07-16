Детей и подростов Тверской области приглашают на конкурс рисунков «Светофорова наука», посвященный профилактике ДТП

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Светофорова наука». Конкурс направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период.

«Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос сохранения жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в конкурсе могут принять ребята от 3 до 14 лет. Работы принимают на konkurs@fond-edykina.ru до 19 августа.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте организатора конкурса – Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» http://www.fond-edykina.ru и на сайте проекта http://svetofor.fond-edykina.ru, а также по телефону 8-967-640-17-45.

Пресс-служба Правительства Тверской области