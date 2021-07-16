На Калязинской колокольне установили отреставрированный крест

На колокольню Николаевского собора в Калязине, где ведутся ремонтные работы, установили отреставрированный крест. Символично, что знаковое для Тверской области событие состоялось в преддверии Дня Крещения Руси, которое отмечается сегодня, 28 июля.

«Совсем скоро Калязинская колокольня, которая является символом Центральной России, будет открыта для туристов. Тверская область – это кладезь памятников истории, которые мы стараемся сохранять. Благодаря программе по сохранению истории центральных городов, мы оберегаем наше историческое и культурное наследие», – прокомментировал событие Игорь Руденя.

Крест был обновлен в мастерской Истринского района Московской области, где была проведена работа по очистке и обновлению его поверхности, грунтовке и золочению сусальным золотом. Также специалисты смогли восстановить утраченные детали и элементы.

По завершении реставрационных работ крест был освящен в церкви в честь Введения Божией Матери во храм на Монастырском острове.

На данный момент на колокольне завершены работы по расчистке белого камня, отштукатурены шесть ярусов фасада, проинъектированы фасадные скважины и колонны, смонтированы балки под площадки на первом ярусе. На объекте продолжается бурение скважин для усиления фундамента, ведутся отделочные работы на фасаде.

По завершению реставрационных работ памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. К 1940-м был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.

Пресс-служба Правительства Тверской области