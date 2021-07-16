Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход ремонта дорог в Твери

28 июля Губернатор Игорь Руденя провел инспекционную поездку по городу Твери. Глава региона осмотрел объекты улично-дорожной сети, которые ремонтируются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы».

Один из объектов - отрезок на Бежецком шоссе от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская. Его расширяют до шести полос движения. Здесь делают также наружное освещение с подземными коммуникациями, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары, остановки общественного транспорта.

«Мы делаем комфортный въезд в Тверь со стороны Бежецка. Конечно, это создает временные неудобства для жителей. Но в сентябре планируется открыть регулярное движение. Этот объект – часть проекта по развитию вылетных магистралей Твери. В целом мы видим совершенно другое качество работ на дорогах города по сравнению с предыдущими годами. Сейчас обеспечен более масштабный подход», – отметил Игорь Руденя по итогам осмотра.

На объекте полностью сделано устройство трассы водопровода, ливневой канализации, переустройство сетей связи и электросетей мощностью 6кВт. Идет монтаж водопропускной трубы, устройство сетей газопровода и наружного освещения, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на треугольнике, объединяющем ул. Шишкова, Парковый проезд и Затверецкий бульвар.

В дальнейшем планируется продолжить реконструкцию Бежецкого шоссе – от ул. Богородицерождественская до границы города. Предусмотрено создание четырех полос движения, тротуаров, современного освещения и остановок общественного транспорта, переустройство коммуникаций.

Еще одна вылетная магистраль, где ведутся работы, - Старицкое шоссе. В порядок приводится участок от ул. Республиканская до трассы М-10.

Проектом предусмотрен ремонт покрытия, замена люков колодцев на «плавающие», проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – установка дорожных знаков, укрепление обочин, дорожная разметка. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Срок завершения работ – октябрь 2021 года. При этом полностью уложить асфальт планируется уже в ближайшие дни.

Следуя на объект, Игорь Руденя сделал замечания по качеству ремонта дороги на Комсомольской площади.

«Часть работ уже сделана, но мы увидели здесь неровности. Необходимо сделать ровное, качественное покрытие, чтобы минимизировать скопление воды», – отметил глава региона.

Губернатор также оценил ход ремонта улицы 2-ая Красина. Работы здесь синхронизированы с заменой тепловых сетей.

«Очень важно, что организована совместная работа «Тверской генерации», дорожных, газовых служб, энергетиков, Тверьводоканала. Процесс организован на качественно новом уровне», – подчеркнул Игорь Руденя.

ООО «Тверская генерация» на участке по ул. 2-ая Красина проводит плановую подготовку теплосетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ближайшее время работы планируется завершить. После этого будет продолжен ремонт дороги. В целом выполнено 80% от общего объема дорожных работ, к 1 сентября здесь планируют завершить укладку асфальта.

Вместе с Губернатором в поездке приняла участие директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова. Как человек с активной гражданской позицией она обратила внимание, что проведенные в последние годы масштабные дорожные работы делают город комфортнее для жителей и гостей.

«Как житель города вижу, что поменялся подход к ремонту дорог. Раньше в основном только точечно заделывали ямы, которые появлялись в начале весны. Сейчас же ведется большая кампания. Обновляется центр города, появились современные и качественные дороги, реконструируются выезды. Это наполняет гордостью за свой город», – отметила Юлия Саранова.

По ее словам, важно, что обустройство города ведется комплексно – это не только ремонт дорог, но и современный общественный транспорт, создание комфортных остановочных павильонов. Эти вопросы волнуют многих тверитян, и они решаются, подчеркнула лидер тверских добровольцев.

Всего в 2021 году в столице Верхневолжья ремонтируют 80 участков улиц. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок участки 70 городских дорог общей протяженностью свыше 60 км. В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в программу вошло 10 объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области