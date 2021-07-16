«Единая Россия» предложила компенсировать расходы на газификацию отдельным категориям граждан

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред Правительства РФ Александр Новак на встрече 26 июля обсудили программу социальной газификации регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.

«Люди после 21 апреля [Послание Президента] тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что Правительство предложение поддержало», - сказал Андрей Турчак.

Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а инициатива единороссов была поддержана Президентом в апреле, заявки все это время подавались по старой схеме.

«Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», - отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак.

«Газпром» предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту – все это укладывается в стоимость 40-45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа», – сказал секретарь Генсовета партии.

Напомним, инициатива бесплатно подводить газ к границам домовладений было озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области. В Верхневолжье на данный момент в список на бесплатную догазификацию включено более 35 тысяч квартир и домовладений. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.