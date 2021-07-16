Василиса Степанова, представляющая Тверскую область на Олимпиаде, по итогам выступления в полуфинале продолжит борьбу за медали

28 июля в олимпийском Токио прошли полуфинальные заезды женских двоек в академической гребле. В итоге по три лучших команды в каждом из двух полуфиналов напрямую выходят в главный финал Игр.

Второе место в одном из полуфиналов занял экипаж в составе Василисы Степановой, представляющей Тверскую область, и ростовчанки Елены Орябинской. Таким образом, россиянки будут бороться за медали Олимпиады 29 июля. Конкуренцию им составят двойки из Греции, Великобритании, Канады, Испании и Новой Зеландии.

Накануне успешные выступления российских спортсменов на Олимпиаде журналистам прокомментировал Губернатор Игорь Руденя после заседания областного Правительства. Глава региона подчеркнул – важно продолжать создавать в Тверской области условия для подготовки будущих олимпийцев.

«Наша задача – обеспечить детям возможность заниматься спортом на территории Тверской области и дальше двигаться по пути своих личных достижений», – сказал Игорь Руденя.

На заседании было принято решение о поощрении лучших тверских спортсменов и тренеров. Единовременные выплаты за успехи на соревнованиях в 2020 году получат 223 спортсмена и 57 тренеров Тверской области.

XXXII летние Олимпийские игры проходят в столице Японии в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада объединила около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Четверо из 315 российских атлетов – представители Тверской области.

Регион представляют заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина, мастер спорта по гребле Василиса Степанова, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев.

1 августа участие в квалификации в прыжках в длину примет Дарья Клишина. Финал соревнований – 3 августа. Для Дарьи это уже вторая Олимпиада в карьере.

Тверские гребцы-байдарочники Артем Кузахметов и Александр Сергеев в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

XXXII летние Олимпийские игры станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, 18 спортсменов Верхневолжья защищали честь страны на Олимпиаде и завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых олимпийских наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области