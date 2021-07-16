Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 258 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 44 729 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 256 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 302 772 человека, за последние сутки – 3 980 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 858 978, в том числе за последние сутки их проведено 3 671.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 318 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 17 876
Конаковский район 3990
Ржев 2773
Вышневолоцкий городской округ 2525
Калининский район 2277
Кимры 1949
Торжок 1907
Кашинский городской округ 1322
Бежецкий район 1192
Калязинский район 1166
Бологовский район 1169
Старицкий район 1139
Осташковский городской округ 1095
Нелидовский городской округ 1010
Лихославльский район 979
Торопецкий район 811
Максатихинский район 760
Весьегонский муниципальный округ 724
Западнодвинский муниципальный округ 719
Торжокский район 609
Оленинский муниципальный округ 572
Андреапольский муниципальный округ 563
Кувшиновский район 524
Рамешковский район 505
Зубцовский район 474
Спировский район 423
Ржевский район 415
Кимрский район 384
Сонковский район 382
ЗАТО Озёрный 359
Селижаровский муниципальный округ 356
Кесовогорский район 314
Краснохолмский муниципальный округ 272
Бельский район 270
Фировский район 260
Лесной муниципальный округ 177
Пеновский муниципальный округ 172
Молоковский район 157
Жарковский район 144
Сандовский муниципальный округ 127
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области