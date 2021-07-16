Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 258 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 44 729 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 256 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 302 772 человека, за последние сутки – 3 980 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 858 978, в том числе за последние сутки их проведено 3 671.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 318 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 17 876

Конаковский район 3990

Ржев 2773

Вышневолоцкий городской округ 2525

Калининский район 2277

Кимры 1949

Торжок 1907

Кашинский городской округ 1322

Бежецкий район 1192

Калязинский район 1166

Бологовский район 1169

Старицкий район 1139

Осташковский городской округ 1095

Нелидовский городской округ 1010

Лихославльский район 979

Торопецкий район 811

Максатихинский район 760

Весьегонский муниципальный округ 724

Западнодвинский муниципальный округ 719

Торжокский район 609

Оленинский муниципальный округ 572

Андреапольский муниципальный округ 563

Кувшиновский район 524

Рамешковский район 505

Зубцовский район 474

Спировский район 423

Ржевский район 415

Кимрский район 384

Сонковский район 382

ЗАТО Озёрный 359

Селижаровский муниципальный округ 356

Кесовогорский район 314

Краснохолмский муниципальный округ 272

Бельский район 270

Фировский район 260

Лесной муниципальный округ 177

Пеновский муниципальный округ 172

Молоковский район 157

Жарковский район 144

Сандовский муниципальный округ 127

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области