В Тверской области открылась выставка, посвященная известному ученому-археологу Евгению Яковлеву

В Торжке открылась выставка «Евгений Яковлев. Возвращение на Родину длиною в век». Она посвящена 125-летию русского учёного-археолога Евгения Никандровича Яковлева, имя которого увековечено в центре Лимы, столицы Перу, в названии «Бульвар Евгения Яковлева».

Евгений Яковлев родился в 1896 году в Торжке в многодетной семье народовольцев-просветителей Никандра Егоровича Яковлева и Александры Тимофеевны Яворской. С отличием окончил реальное училище в Торжке и поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве. Во время первой мировой войны он покидает Россию и переезжает в Перу, где активно занимается историей, географией и археологией.

Евгений Яковлев служил в Археологическом музее в Лиме, в Национальном музее Перу и закончил филологический факультет Университета Сан-Маркос. Он провел блестящее исследование доколумбовой перуанской керамики и межкультурный анализ изображения различных птиц и животных во всех доколумбовых обществах, написал монографию по этноботанике Перу. Свои научные статьи он публиковал в журнале «Revista del Museo Nacional», издаваемом Национальным музеем Перу.

Выставка «Евгений Яковлев. Возвращение на Родину длиною в век» - совместная выставка рисунков Евгения Яковлева и родной племянницы ученого Светланы Калистратовой, которая представит работы, посвященные культуре Перу.

На выставке представлены графические изображения птиц и животных, керамики Перу, которые выполнены самим ученым. Также в экспозиции картины Светланы Калистратовой, написанные под влиянием и по мотивам древних произведений перуанской культуры и графических работ Евгения Яковлева.

Выставка работает во Всероссийском историко-этнографическом музее до 22 августа по адресу: г. Торжок, площадь 9 Января, дом 2, «Музейные ряды». Справки по телефону: 8-919-061-18-49.

Всероссийский историко-этнографический музей в городе Торжок Тверской области формирует архив семьи Яковлевых, ярким представителем которой является Евгений Никандрович Яковлев (1896-1934). В настоящее время в составе коллекции музея более ста документов и фотографий, из них девять личных фотографий Евгения и три письма в Россию к матери А.Т. Яворской, переданных в 2015 году в фонды музея его родными.

Пресс-служба Правительства Тверской области