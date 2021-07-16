Поддержку по программе «Оборотный капитал» предоставят еще восьми предприятиям Тверской области

Восьми компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 27 июля провёл Губернатор Игорь Руденя. В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 141,7 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.

Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности Тверской области в рамках регионального пакета мер для бизнеса, принятого весной 2020 года с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Глава региона считает приоритетом сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы предприятий, малого и среднего бизнеса Верхневолжья. В 2020 году по программе «Оборотный капитал» финансовая поддержка оказана 14 предприятиям региона на общую сумму 243,7 млн рублей.

На заседании заявка на предоставление льготного займа одобрена Лихославльскому заводу светотехнических изделий «Светотехника». Это крупный производитель электрических ламп и осветительного оборудования.

Поддержка также будет оказана ЗАО «Торжокская обувная фабрика». Компания работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей.

Кроме того, принято решение об оказании финансовой помощи ООО «ТверьКоммаш» – высокотехнологичному промышленному предприятию, занимающемуся производством коммунальной техники, в том числе погрузчиков, экскаваторов, комбинированных дорожных и илососных машин.

Средства на поддержку производства будут направлены ООО «Продвижение», которое оказывает полный спектр полиграфических услуг, а также занимается производством картонной упаковки и бумажной тары, компании «Авторос», специализирующейся на производстве вездеходов «Шаман».

Также льготный займ будет предоставлен производителю полуфабрикатов, мороженого и колбас компании «Морозофф», ООО «Полипром» –компании, производящей лакокрасочные материалы специального назначения, а также АО «Нелидовский ДОК», который является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области