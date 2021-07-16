Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главами муниципальных образований Тверской области

27 июля Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главами Бежецкого района, Весьегонского, Краснохолмского и Сандовского муниципальных округов Игорем Павловым, Александром Пашуковым, Виктором Журавлевым и Олегом Грязновым. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.

«Главная задача – завершить процесс вакцинации от коронавируса. Это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан, – сказал Игорь Руденя. – Ключевым вопросом развития территорий является реализация программы газификации области. Необходимо проанализировать и обеспечить максимальные возможности по газификации ваших муниципалитетов. Приоритеты – население, социальные учреждения, объекты экономики».

Еще одним важным направлением работы Игорь Руденя назвал ремонт дорожной сети, в том числе сельских дорог.

Сейчас продолжается ремонт дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2021 году работы ведутся на двух участках общей протяженностью 26 км в Бежецком районе: с 87 км по 104 км и с 115 км по 125 км. Кроме того, в Бежецке необходимо привести в порядок дорогу, проходящую через центр города. Это вопрос комфорта жителей, безопасности дорожного движения, подчеркнул Губернатор.

На встрече с главами муниципалитетов Игорь Руденя назвал приоритеты в здравоохранении. Это развитие скорой медицинской помощи, повышение качества и оперативности работы специалистов службы.

В Бежецке реализуется знаковый в здравоохранении Верхневолжья проект. В 2021 году начинается реновация Бежецкой центральной районной больницы. Создать в Бежецком районе и других крупных муниципалитетах современные межрайонные медицинские центры – поручение Губернатора Игоря Рудени.

Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. На первом этапе планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. На втором этапе заявлено создание детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области