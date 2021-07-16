В Тверской области создадут региональный центр компетенций

Предоставление льготных займов предприятиям лесопромышленного комплекса, создание регионального центра компетенций в рамках реализации в Тверской области национального проекта «Повышение производительности труда» обсуждалось на заседании Правительства региона, которое 27 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Из областного бюджета выделено 100 млн рублей на предоставление в 2021 году льготных займов предприятиям лесопромышленного комплекса региона. Поддержку будет оказывать Фонд развития промышленности Тверской области, средства можно будет направлять на модернизацию производств и обновление оборудования.

«Важно увеличивать в Тверской области количество предприятий, которые ведут современную переработку древесины. Чтобы лес, который заготавливается у нас на территории, перерабатывался здесь же», – сказал Игорь Руденя.

Кроме того, на заседании принято решение о создании регионального центра компетенций в сфере производительности труда. По планам, до 2024 года включительно обучение здесь пройдут более 300 специалистов. Эксперты будут рассказывать об инструментах бережливого производства, создании эталонных производственных участков и других вопросах повышения производительности труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области