Юные жители Тверской области - среди самых активных участников конкурса рассказов о четвероногом друге

Музей Победы продолжает принимать работы на всероссийский детский конкурс «Мой верный друг». На данный момент поступило порядка 150 рассказов. Среди самых активных авторов - юные жители Тверской области. Прислать свои работы можно до 15 августа на сайте Музея победы по ссылке: https://victorymuseum.ru/form/moy-vernyy-drug/.

Школьники от 7 до 17 лет присылают рассказы о своих любимых питомцах. Юные авторы вспоминают самые смешные моменты из жизни своих четвероногих друзей или их героические поступки, о том, как любимец появился в семье, или о том, как пришлось его воспитывать.

Одной из самых интересных работ стал рассказ семилетней ржевитянки Виктории Стоговой о собаке по кличке Чук, которую ей подарили на день рождения.

«Мне нравилось смотреть, как Чук учился делать свои первые шаги. Он как медвежонок переваливался с боку на бок. А ещё он всего боялся, как трусишка. Мух, пчёл, ос, а особенно он боялся кошек и котов. Однажды, когда мы гуляли, к нам подбежала большая собака. Я так сильно испугалась. Но мой отважный пёсик кинулся меня защищать. Собака отвлеклась на моего пёсика, и я успела позвать на помощь маму. Вот такой мой пёс храбрый, не побоялся большой собаки. Как верный друг, он всегда и везде со мной, за это я его очень люблю», - делится Виктория в своем рассказе.

Лучшие работы будут выбраны в семи номинациях: «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Весёлая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор», «Победитель онлайн-голосования».

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Музея Победы 21 августа. Творческое состязание для детей и подростков приурочено ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы.

Подробности конкурсов на сайте Музея Победы смогут https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-frontovoy-sobaki-2021/.

Пресс-служба Правительства Тверской области