Центробанк информирует: Тверской бизнес активно кредитуется в МФО

Тверской бизнес нарастил объем микрозаймов в первом квартале на 63%, портфель составил 121 млн рублей. Выросла и задолженность предпринимателей по микрокредитам в 1,6 раза ─ до 517 млн рублей, причем 99% этой задолженности приходится на государственные микрофинансовые организации (МФО).

Всего тверские МФО в январе-марте выдали займов на сумму 162 млн рублей, при этом жители региона оформили микрозаймов на 41 млн рублей. Совокупный объем выданных займов сократился почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Верхневолжье зарегистрированы 5 региональных микрофинансовых организаций и действует 101 структурное подразделение МФО.

С 1 июля 2021 года капитал МФО должен составлять не менее 2 млн рублей. Сейчас по закону микрокредиторы не могут безгранично начислять проценты, штрафы, и, даже если просрочить выплаты, долг легальной МФО не может превысить размер займа более чем в полтора раза. Рынок микрофинансирования находится под контролем Банка России и саморегулируемых организаций. У каждого жителя области есть возможность проверить легальность МФО. Для этого на сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн» действует сервис «Проверить финансовую организацию».