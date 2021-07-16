В Твери продолжаются работы по строительству спортивных гребных баз

В Твери продолжаются работы по строительству спортивного центра по видам гребли на реке Волга и многофункциональной гребной базы на реке Тверца. По завершении работ объекты станут базами для подготовки тверских спортсменов к соревнованиям различного уровня.

Спортивный центр возводят на базе СШОР по видам гребли имени Олимпийской чемпионки Антонины Серединой на берегу Волги в районе Борисоглебской пристани. На данный момент на объекте выполнены археологические работы и берегоукрепление, полностью завершено устройство фундамента, возведен металлический каркас здания, выполнены наружные инженерные коммуникации.

1 июля 2021-го Игорь Руденя проинспектировал ход строительства объекта. Он осмотрел строительную площадку и прилегающую территорию и поручил ускорить работы, чтобы строительно-монтажная часть на объекте была завершена в текущем году.

На месте будущей базы на Тверце также закончены археологические работы и берегоукрепление, проведена подготовка территории, строители приступили ко второму этапу реализации проекта.

Тверская гребная школа является одной из сильнейших в России, а ее воспитанники – многократные чемпионы России, Европы и мира.

На XXXII летних Олимпийских играх, которые проходят 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио, тверскую гребную школу представляют три атлета. Так, дебютантка игр Василиса Степанова в составе экипажа двойки без рулевого 28 июля сразится за выход в финал с сильнейшими спортсменами мира. При удачном исходе гонки Василиса примет участие в финале Олимпийских игр.

Также честь Тверской области отстаивают заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев. Они в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

Пресс-служба Правительства Тверской области