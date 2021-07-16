223 спортсмена и 57 тренеров Тверской области получат единовременные выплаты за успехи на соревнованиях

В Тверской области 57 тренеров и 223 спортсмена, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2020 году. Вопрос рассматривался на заседании Правительства региона, которое 27 июля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут нашим вкладом в общероссийскую копилку повышения спортивных достижений», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

Комментируя эту тему, глава региона назвал знаковым событием успешное выступление пловца Евгения Рылова, завоевавшего сегодня золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Глава региона подчеркнул – важно продолжать создавать в Тверской области условия для подготовки будущих олимпийцев.

«Это ремонт бассейнов, создание баз, доступность спортивной инфраструктуры независимо от места проживания. Наша задача – обеспечить детям возможность заниматься спортом на территории Тверской области и дальше двигаться по пути своих личных достижений», - акцентировал Игорь Руденя.

На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,3 млн рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля, чир спорт, всестилевое каратэ, судомодельный спорт, универсальный бой, а также хоккей и дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях – Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и России, всемирных универсиадах, первенствах мира, а также за присвоения почетных спортивных званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса».

Размер выплат составляет от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Для поддержки профессионального спорта в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2021 году данные выплаты предусмотрены для 138 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области