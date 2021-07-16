В кластер транспортного машиностроения Тверской области войдут ведущие предприятия отрасли Верхневолжья

27 июля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения.

Открывая заседание, глава региона отметил - Президент Владимир Путин назвал развитие машиностроения безусловным приоритетом в экономической политике страны.

«Для Тверской области транспортное машиностроение – ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность. Для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций предлагается принять решение о создании первого промышленного кластера в нашем регионе – инновационного кластера транспортного машиностроения», – сказал Игорь Руденя.

Кластер станет площадкой для эффективной кооперации производств сектора машиностроения. Он объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери – сейчас здесь действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия Тверской области.

Кроме того, в работу вовлечены образовательные учреждения – Тверской государственный технический университет, Тверской машиностроительный колледж.

Губернатор сделал акцент на подготовке квалифицированных кадров для предприятий машиностроения.

«Создание кластера – это, прежде всего, возможности для обучения молодежи. Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. В кластере должен активно работать образовательный сегмент», – подчеркнул Игорь Руденя.

Формирование кластера позволит развивать производство в Тверской области экспортно ориентированной продукции. У Верхневолжья уже есть успешный кейс – поставка тверских вагонов в Египет.

В ближайшее время будет направлена заявка на включение инновационного кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России. Это позволит привлекать на развитие производств кластера федеральную господдержку. В том числе это компенсация в части уплаты лизинговых платежей, приобретения новых машин и оборудования, программного обеспечения, затрат капитального характера и по другим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области