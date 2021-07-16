Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 44 473 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 247 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 298 792 человека, за последние сутки – 3 664 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 854 978, в том числе за последние сутки их проведено 2 572.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 315 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 17 817

Конаковский район 3953

Ржев 2766

Вышневолоцкий городской округ 2523

Калининский район 2270

Кимры 1940

Торжок 1895

Кашинский городской округ 1313

Бежецкий район 1188

Калязинский район 1162

Бологовский район 1159

Старицкий район 1137

Осташковский городской округ 1090

Нелидовский городской округ 1003

Лихославльский район 975

Торопецкий район 811

Максатихинский район 750

Весьегонский муниципальный округ 722

Западнодвинский муниципальный округ 709

Торжокский район 603

Оленинский муниципальный округ 565

Андреапольский муниципальный округ 563

Кувшиновский район 513

Рамешковский район 504

Зубцовский район 472

Спировский район 420

Ржевский район 415

Кимрский район 383

Сонковский район 376

ЗАТО Озёрный 359

Селижаровский муниципальный округ 355

Кесовогорский район 305

Краснохолмский муниципальный округ 270

Бельский район 268

Фировский район 260

Лесной муниципальный округ 176

Пеновский муниципальный округ 172

Молоковский район 157

Жарковский район 139

Сандовский муниципальный округ 126

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области