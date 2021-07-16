Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 44 473 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 247 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 298 792 человека, за последние сутки – 3 664 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 854 978, в том числе за последние сутки их проведено 2 572.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 315 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 17 817
Конаковский район 3953
Ржев 2766
Вышневолоцкий городской округ 2523
Калининский район 2270
Кимры 1940
Торжок 1895
Кашинский городской округ 1313
Бежецкий район 1188
Калязинский район 1162
Бологовский район 1159
Старицкий район 1137
Осташковский городской округ 1090
Нелидовский городской округ 1003
Лихославльский район 975
Торопецкий район 811
Максатихинский район 750
Весьегонский муниципальный округ 722
Западнодвинский муниципальный округ 709
Торжокский район 603
Оленинский муниципальный округ 565
Андреапольский муниципальный округ 563
Кувшиновский район 513
Рамешковский район 504
Зубцовский район 472
Спировский район 420
Ржевский район 415
Кимрский район 383
Сонковский район 376
ЗАТО Озёрный 359
Селижаровский муниципальный округ 355
Кесовогорский район 305
Краснохолмский муниципальный округ 270
Бельский район 268
Фировский район 260
Лесной муниципальный округ 176
Пеновский муниципальный округ 172
Молоковский район 157
Жарковский район 139
Сандовский муниципальный округ 126
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области