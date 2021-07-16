Фестиваль уличного кино пройдет в Верхневолжье на девяти площадках в Твери, Ржеве, Бежецке и Пено

С 1 по 29 августа Тверская область присоединится к VIII Фестивалю уличного кино. Его события пройдут на девяти площадках в Твери, Ржеве, Бежецке и Пено.

Фестиваль уличного кино знакомит аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. Конкурс короткометражек стартовал 19 июня с показов в Москве и до конца сентября охватит всю Россию.

В программе этого года – девять фильмов, в которых задействованы Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие известные артисты. Ежегодно зрители выбирают победителя, голосуя нестандартным образом – светом фонарика.

В Твери посмотреть картины фестиваля можно будет в ДЦ «Мир», областном ДК «Пролетарка» и ДК «Металлист», в мультимедийном пространстве BLACK ROOM, Музее фотографии «Искра», КДЦ «Заволжский». В Ржеве – в Клубе железнодорожников, в Бежецке – в кинотеатре «Юбилейный», в Пено – в кинотеатре «Чайка».

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарных требований для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Фестиваль уличного кино впервые состоялся в 2014 году. Он подразумевает бесплатное участие, отсутствие профессионального жюри, отбор лучших фильмов и победителей зрительским голосованием.

Организатором мероприятия в Верхневолжье выступает Тверьгосфильмофонд.

Пресс-служба Правительства Тверской области