Кластер транспортного машиностроения локализует в Тверской области крупные отраслевые производства

Проект создания в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения будет рассмотрен сегодня, 27 июля, на заседании регионального правительства.

«Машиностроение по праву считается локомотивом отечественной промышленности. В отрасли трудится каждый третий работник промышленных предприятий Тверской области. Модернизация и расширение производственных мощностей, внедрение передовых технологий позволяют нашим предприятиям выпускать виды техники и оборудования, пользующиеся спросом как на отечественном, так и на зарубежных рынках», – считает губернатор Игорь Руденя.

Машиностроительная отрасль составляет более 30% ВРП Тверской области, занимает первое место в промышленном производстве по количеству занятых, стоимости основных производственных фондов и объему налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Одним из ключевых предприятий отрасли в регионе является Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») – единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч.

В 2019 году предприятие начало серийное производство принципиально нового пассажирского подвижного состава. Производство вагонов осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между Федеральной пассажирской компаний и ТВЗ в феврале 2019 года на период до 2025 года. В 2021 году предприятие выполнило контракт с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» на поставку 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги. В рамках контракта на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, подписанного в 2018 году, ТВЗ выполнил план поставок на 2020 год – все 226 вагонов доставлены в Египет и переданы заказчику. Срок их эксплуатации – 40 лет. Также АО «Трансмашхолдинг» запустил подготовку сборочной линии на базе своего вагоностроительного завода в венгерском городе Дунакеси. Предприятие примет участие в реализации контракта в рамках кооперации с Тверским вагоностроительным заводом.

В эти дни свой первый рейс от Москвы до Иркутска совершает новый круизный поезд «Байкальская сказка», который состоит из двухэтажных вагонов, изготовленных на Тверском вагоностроительном заводе. Принципиальное отличие нового подвижного состава от вагонов предшествующих моделей – в применении системы пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает технике более плавный ход. Новые двухэтажные вагоны имеют измененный габарит кузова, благодаря которому созданы более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилось более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа, сообщает пресс-служба Тверского вагоностроительного завода. В вагонах есть все для комфортного путешествия по железной дороге на дальние расстояния. В купе расположены удобные диваны, есть индивидуальные сейфы для личных вещей, предусмотрена возможность регулирования температуры, помимо розеток и USB-разъемов устройства для подзарядки гаджетов встроены в откидные столики. Вагоны оснащены душевыми комнатами, сервисными зонами с вендинговыми аппаратами и кофемашинами, имеется багажное отделение. Также в состав поезда «Байкальская сказка» включен вагон-ресторан. Маршрут круизного поезда будет проходить через такие города, как Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Славгород, Красноярск и Иркутск. Под финал путешествия туристы совершат первую в истории поездку на двухэтажном поезде по Кругобайкальской железной дороге.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Игорь Руденя посетили ведущие предприятия города – Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк КСК – объекты, на базе которых сегодня формируется современный кластер транспортного машиностроения в регионе. Здесь были представлены новейшая продукция и перспективные разработки. В том числе новые двухэтажные вагоны и пригородный поезд Иволга 3.0.

По словам губернатора Игоря Рудени, создание инновационного кластера транспортного машиностроения позволит локализовать в Тверской области отраслевые производства – от выпуска комплектующих до вагонов скоростных поездов нового поколения.

По итогам посещения Михаил Мишустин отметил инновационный аспект работы предприятий.

«Тверской вагонзавод – это современное производство, где применяют последние достижения в области цифровой трансформации и управления. КСК производит все необходимое для вагоностроения. Такая кооперация – создание системы промышленного производства и управление с помощью современных методик – очень здорово и эффективно», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер-министр также акцентировал внимание на необходимости дальнейшей комплексной поддержки машиностроения с учетом потребностей конкретных производителей.