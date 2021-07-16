В Тверской области проходит финал Спартакиады молодежи России по конному спорту

В конно-спортивном комплексе «Конаковские конюшни» в деревне Сажино Конаковского района проходит финал V летней Спартакиады молодежи России по конному спорту. К участникам и организаторам спортивного события обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Соревнования объединили на тверской земле талантливых наездников из разных регионов нашей страны, вызвали большой интерес у любителей этого зрелищного спорта. Важно, что проведение соревнований стало еще одним шагом в развитии замечательных традиций отечественной школы верховой езды, популяризации активного и здорового образа жизни среди молодежи», – отметил Игорь Руденя.

В соревнованиях принимают участие более ста сильнейших спортсменов в возрасте от 16 до 21 года. из 23 регионов России. Лучших наездников определят в дисциплинах выездка, троеборье, конкур. Итоги состязаний будут подведены 1 августа.

Ранее Тверская области принимала Спартакиаду молодежи России по конному спорту лишь в 2006 году. Тогда соревнования проводились на базе конно-спортивного комплекса «Альфарес» в Конаковском районе

Пресс-служба Правительства Тверской области