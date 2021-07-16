В Твери откроется новый прививочный пункт в торговом центре «Ямской»

В Тверской области будет увеличено количество прививочных пунктов, где желающие могут вакцинироваться против коронавирусной инфекции. С 27 июля новый кабинет начнет работу в торговом центре «Ямской» в Твери. Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 26 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

По поручению главы региона в прививочных пунктах Верхневолжья, востребованных у населения, увеличивается количество специалистов. Так, с 23 июля усилено медицинское сопровождение вакцинации в торговом центре «РИО» в Твери – теперь вместо одной бригады медиков здесь работают три.

В Тверской области на утро 26 июля общий остаток вакцины против коронавирусной инфекции составил более 36 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В регионе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернута 1861 инфекционная койка.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые действуют на базе учреждений здравоохранения. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса. При этом медики не только назначат лечение, но и предоставят необходимые лекарства.

Всего в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области