Игорь Руденя отмечен в числе губернаторов-лидеров по коммуникациям с обществом

Губернатор Игорь Руденя вошел в число глав регионов, которые наиболее активно проводят прямые линии с жителями. Данные об этом опубликованы в исследовании «Параметры коммуникации губернаторского корпуса с обществом», проведенного популярным политическим телеграм-каналом «НЕЗЫГАРЬ» по итогам первого полугодия 2021 года.

В докладе «НЕЗЫГАРЯ» отмечается рост интенсивности взаимодействия региональных властей с обществом после рекомендации регулярно проводить свои прямые линии, которую главам регионов в конце июня дал Президент РФ Владимиру Путин. При этом авторы исследования отмечают, что некоторые губернаторы традиционно активно работали в этом направлении.

Например, Игорь Руденя в первом полугодии входит в «пятерку» лидеров по прямым линиям на телевидении, занимая второе место среди губернаторов. Отмечается, что за полгода глава Верхневолжья провел 10 прямых эфиров. Имеются в виду программы с участием губернатора Игоря Рудени, которые регулярно выходят на телеканале «Россия 24» Тверь, а также транслируются в Интернете. В них губернатор отвечает на актуальные обращения граждан, поступающие, в том числе, в видеоформате. По итогам эфира глава региона дает поручения органам исполнительной власти, контролируя в дальнейшем их исполнение.

Также в исследовании «НЕЗЫГАРЯ» губернатор Игорь Руденя отмечен среди глав регионов, лидирующих по количеству проведенных приемов граждан (шесть за полгода). По этому показателю руководитель Верхневолжья занимает 3-е место. Авторы доклада подчеркивают, что это «самый затратный формат работы с населением», занимающий много времени, требующий эмоциональной отдачи, а потому не очень популярный у глав регионов.

Игорь Руденя проводит личный прием граждан ежемесячно. В основном, обращения жителей касаются вопросов ремонта дорог, благоустройства территорий, развития материально-технической базы школ, библиотек, медицинских учреждений.

В докладе «НЕЗЫГАРЯ» проанализированы коммуникации глав регионов России с обществом и отдельными категориями населения в январе – июне 2021 года. Исследование базируется на количественном учете параметров коммуникации, а также на качественных оценках (экспертный анализ).