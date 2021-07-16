В Тверской области выберут обладательницу самой длинной косы

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В Этнографическом центре Всероссийского историко-этнографического музея в Тверской области пройдет традиционный летний конкурс «Девичья коса – на весь Торжок краса». Главным событием станет выбор победительниц в номинациях «Самая длинная коса» и «Самая толстая коса».
На конкурсе также расскажут, почему на Руси женщины волосы заплетали в косу и как ее украшали.
По окончании праздника гости получат в подарок старинные рецепты по уходу за волосами. Участники события познакомятся с экспозициями музея, смогут поиграть в русские народные игры под живую гармонь.
Конкурс пройдет 31 июля в 14.00 в Этнографическом центре г. Торжка по адресу: ул. Луначарского, д.21.
Телефон для справок: +7 (919) 061-18-49.
Пресс-служба Правительства Тверской области