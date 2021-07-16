В Тверской области выберут обладательницу самой длинной косы

posted by Максим Малахов on пн, 07/26/2021 - 18:28

 

 

         В Этнографическом центре Всероссийского историко-этнографического музея в Тверской области пройдет традиционный летний конкурс «Девичья коса – на весь Торжок краса». Главным событием станет выбор победительниц в номинациях «Самая длинная коса» и «Самая толстая коса».

         На конкурсе также расскажут, почему на Руси женщины волосы заплетали в косу и как ее украшали.

         По окончании праздника гости получат в подарок старинные рецепты по уходу за волосами. Участники события познакомятся с экспозициями музея, смогут поиграть в русские народные игры под живую гармонь.

         Конкурс пройдет 31 июля в 14.00 в Этнографическом центре г. Торжка по адресу: ул. Луначарского, д.21.

        Телефон для справок: +7 (919) 061-18-49.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области