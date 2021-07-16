Игорь Руденя представил документы на регистрацию кандидатом в Губернаторы Тверской области

Глава тверского региона Игорь Руденя сегодня, 26 июля, первым из кандидатов представил в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах Губернатора.

Игорь Руденя предоставил 183 подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. Поддержку ему выразили муниципальные депутаты, представляющие все парламентские партии. Решение о регистрации кандидата должно быть принято в течение десяти дней.

«Наша совместная работа с депутатами в муниципалитетах показала объединение усилий всех парламентских партий на благо развития региона. Это полное совпадение наших целей и задач. Они включают работу над стратегией развития региона на ближайшую пятилетку, прежде всего, по направлениям демографии, экономики и формирования инфраструктуры региона. И, конечно, это сохранение наших традиций», – ответил Игорь Руденя на вопрос журналистов о поддержке его кандидатуры депутатами на местах.

Также Игорь Руденя выдвинул три необходимые кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти. В этот список вошли действующий сенатор Андрей Епишин, ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская и глава Старицкого района Сергей Журавлев.

«Это яркие представители нашей команды, – объяснил выбор кандидатур Губернатор Игорь Руденя. – Андрей Николаевич Епишин активно принимает участие в разработке законопроектов с учетом интересов нашего региона. Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом. Сергей Юрьевич Журавлев руководит территорией, которая в числе лучших муниципалитетов реализует региональные программы, участвует в газификации, развитии туризма, формировании комфортной городской среды, дорожном строительстве, реновации и строительстве школ и детских садов».

Напомним, решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернаторы Тверской области от «Единой России» было принято 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения партии. В этот же день Игорь Руденя представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность Губернатора Тверской области.

Выборы главы региона состоятся в сентябре. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области