В Тверской области поддержат кролиководческие хозяйства

В Тверской области выделят средства на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов. Вопрос поддержки сельхозпроизводителей был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Это очень перспективное направление, поэтому данная мера поддержки должна стать ежегодной, чтобы работающие в этом секторе производители могли строить планы по развитию как минимум на 3-5 лет», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов из областного бюджета будет направлено порядка 2,9 млн рублей.

В настоящее время в Калязинском и Весьегонском районах региона работает два кролиководческих хозяйства. В 2020 году объем производства крольчатины составил более 387,1 тонны.

Оказание государственной поддержки позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий, увеличить объем производства и реализации мяса кролика.

Пресс-служба Правительства Тверской области