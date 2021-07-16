В Тверской области пройдет «Добрая неделя»

В Верхневолжье в преддверии форума добровольцев ЦФО «Добро.Фестиваль #МыВместе» состоится «Добрая неделя». С 3 по 9 августа волонтеры смогут оказать реальную помощь благотворительным фондам, НКО, государственным учреждениям региона по различным направлениям добровольческой деятельности.

«Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Добровольческое движение активно развивается в Тверской области. В настоящее время идет работа по созданию в регионе постоянно действующих волонтерских центров.

«Этот центр будет заниматься оказанием адресной помощи, в частности людям старшего поколения, помощи специальным учреждениям. У нас множество дел, которые мы сможем делать сообща», – прокомментировала Директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

В рамках «Доброй недели» волонтеры примут участие в ряде мероприятий, которые направлены на развитие социального, экологического, медицинского добровольчества. Так, волонтеры смогут посетить ресурсный центр по развитию добровольчества или помочь сотрудникам спортивного стадиона в проведении футбольного матча.

Окружной форум добровольцев Центрального федерального округа «Добро.Фестиваль #МыВместе» пройдет в городе Курск с 10 по 13 августа.

Участников ждет культурно-развлекательная, выставочная программы, в рамках которых волонтеры смогу посетить интерактивные зоны. Благодаря развлекательным площадкам добровольцы смогут внести свой вклад в оказание помощи социальным учреждениям и экологической обстановке региона, а также прикоснуться к созданию творческих объектов и предметов.

Участниками Форума могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, пройдя предварительную регистрацию в единой информационной системе в сфере добровольчества «DOBRO.RU» по ссылке: https://dobro.ru/event/10075316.

Пресс-служба Правительства Тверской области