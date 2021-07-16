В Тверской области завершают укладку асфальта на одной из главных туристических магистралей – дороге Торжок – Осташков

28 км автодороги Торжок – Осташков ремонтируют в Тверской области в 2021 году по отраслевому национальному проекту. Уже завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги. За три года, с 2021-й по 2023-й, ремонт дороги будет завершен на всем протяжении.

«Приоритетные направления дорожного ремонта в Тверской области – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжок – Осташков – главный туристический маршрут к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. Ранее по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 30 км трассы.

В 2021 году работы также продолжились в рамках национального проекта. Ремонт ведется на двух участках в Кувшиновском районе.

На объекте применяется технология регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеровали, после этого устроили выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем – нижний слой.

Также на объекте выполнена расчистка полосы отвода. Одновременно ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения: укрепление обочин, установка барьерного ограждения и дорожных знаков, автобусных павильонов.

Ремонтная кампания продолжается и на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км. Помимо направления Торжок – Осташков это участки автодорог Осташков – Селижарово – Ржев; Дубна – Кимры – Горицы; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; Рамешки – Максатиха; Бежецк – Кесова Гора – Кашин; Торжок – Высокое – Берново – Старица; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области