В программу капитального ремонта объектов теплоснабжения на 2021 год включены дополнительные объекты

В программу капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса Тверской области включены дополнительные объекты. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которую провел Губернатор Игорь Руденя.

«В сфере ЖКХ нам важно минимизировать потери на сетях, повысить эффективность, надёжность теплоснабжения в регионе», – обозначил Игорь Руденя.

Дополнительные средства в размере 8,6 млн рублей выделены на проведение капитального ремонта тепловых сетей в Зубцове, а также на модернизацию оборудования в котельной №1 поселка Оленино. Работы планируется завершить к октябрю 2021 года.

Ранее на капитальный ремонт объектов теплоэнергетического комплекса Тверской области в 2021 году из областного бюджета было выделено свыше 95,6 млн рублей.

Средства направлены на проведение ремонта котельных, теплотрасс, систем теплоснабжения, тепловых сетей, замену котельного оборудования – всего 20 объектов в 15 муниципальных образованиях.

На данный момент работы полностью завершены на 6 объектах ЖКХ в Кашинском городском округе, Андреапольском и Оленинском муниципальных округах, Старицком и Кесовогорском районах.

В частности, заменено котельное оборудование в газовых котельных в деревне Ново-Ямская Старицкого района и в Старице; проведен капитальный ремонт участков теплотрассы и трассы горячего водоснабжения в Андреаполе; участков тепловых сетей в поселках Оленино и Кесова Гора.



Пресс-служба Правительства Тверской области