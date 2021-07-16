Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с переводом на региональный уровень полномочий по безнадзорным животным

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с решением перевести с муниципального на региональный уровень полномочий по обращению с безнадзорными животными. Об этом сообщает фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 22 июля депутаты Законодательного Собрания Тверской области приняли в двух чтениях инициированный региональным правительством законопроект, которым предполагается передача полномочий по отлову и в дальнейшем по содержанию безнадзорных животных с уровня муниципалитетов на уровень региона.

«Планируем привлечь к этой работе некоммерческие организации, у которых есть опыт размещения, лечения и содержания животных. Если не найдутся новые хозяева, неагрессивных животных положено выпускать обратно в места их обитания, но, привитые и чипированные, они уже не будут представлять угрозы для людей», – прокомментировал принятый документ губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен передовой опыт других стран и регионов России.

Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных. Эти учреждения будут выполнять функции, во-первых, «пунктов передержки» животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.

В настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении существующего приюта в посёлке Большие Перемерки города Твери, сообщил Игорь Руденя.

В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев.

В основе новой системы заложен принцип «полного цикла», то есть во внимание принимается вся цепочка вопросов – отлов, доставка, содержание, лечение, вакцинация безнадзорных животных. В текущем году предполагается строительство и расширение приютов, что позволит со следующего года запустить в регионе новую систему обращения с безнадзорными животными.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.