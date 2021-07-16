Владимир Васильев и Юлия Саранова подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты Госдумы

Советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова в субботу, 24 июля, представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва по одномандатным округам. Как и 10 дней назад при выдвижении своих кандидатур, политики пришли в избирком вместе.

«Сегодня второй этап юридических процедур, связанных с нашим участием в избирательной кампании в качестве кандидатов. Мы представили документы на регистрацию. Процедура кажется сложной, но таковы требования законодательства, которые надо соблюдать. Мне очень приятно, что мы вновь представили документы вместе с Владимиром Абдуалиевичем. Он все время дает мне ценные подсказки, советы. Каждый раз, когда мы делаем что-то сообща, это имеет хороший отклик. Поэтому вижу Владимира Абдуалиевича своим коллегой-наставником не только в юридических вопросах, но и в наших совместных общественных проектах, направленных на вовлечение граждан в развитие комфортной городской среды и на важную тему постковидной реабилитации пациентов», – подчеркнула Юлия Саранова.

Владимир Васильев, взяв слово, подтвердил, что безукоризненная четкость всех процедур, через которые будущие кандидаты в депутаты проходят в избирательной комиссии, важна для обеспечения прозрачности и легитимности выборов.

«Для того, чтобы современная система выборов была невзламываемой, доступной, удобной и легитимной, необходимы жесткие требования и их соблюдение всеми участниками избирательного процесса», – отметил Владимир Васильев.

Говоря о тандемном выдвижении и регистрации на выборы вместе с Юлией Сарановой, советник Президента сказал, что молодость и опыт должны друг друга взаимно дополнять.

«Мы разные по возрасту, по пройденному жизненному пути. Но у нас оказалось много общего. Юля занимается региональным добровольческим движением. Оно стало более эффективным, массовым и полезным для людей. Я тоже стараюсь поддерживать это направление. Юля развивает добровольчество, я – федеральное законодательство. Она ведет поиск новых идей, я исхожу из опыта и анализа ошибок», – прокомментировал Владимир Васильев.

В качестве примеров успешных добровольческих инициатив Владимир Васильев назвал проект «ЯмамНет», благодаря которому в Твери и области волонтеры помогают привести в порядок дворовые территории, куда еще не дошла очередь капитального ремонта. На одной из таких площадок в Твери Владимир Васильев и Юлия Саранова побывали сегодня.

Владимир Васильев также отметил, что вопросы поддержки и развития добровольческого движения в Тверской области и всей России обязательно войдут в народную программу партии «Единая Россия».

Напомним, опытный политик Владимир Васильев и лидер тверских волонтеров Юлия Саранова стали победителями на предварительном голосовании «Единой России», которое прошло в регионе в мае. На федеральном съезде партии 19 июня их утвердили кандидатами в депутаты Госдумы от Тверской области по одномандатным округам: Владимир Васильев – по 180-му Заволжскому избирательному округу, Юлия Саранова – по 179-му Тверскому округу. На прошлой неделе, 14 июля, они посетили областную избирательную комиссию, чтобы заявить о выдвижении своих кандидатур.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, а также губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.