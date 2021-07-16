Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 44 037 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 136 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 293 935 человек, за последние сутки – 1 590 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 852 157, в том числе за последние сутки их проведено 2 153.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 095 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 305 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 17 606
Конаковский район 3931
Ржев 2736
Вышневолоцкий городской округ 2513
Калининский район 2244
Кимры 1922
Торжок 1890
Кашинский городской округ 1284
Бежецкий район 1183
Бологовский район 1155
Калязинский район 1136
Старицкий район 1121
Осташковский городской округ 1085
Нелидовский городской округ 993
Лихославльский район 965
Торопецкий район 808
Максатихинский район 742
Весьегонский муниципальный округ 721
Западнодвинский муниципальный округ 700
Торжокский район 602
Андреапольский муниципальный округ 563
Оленинский муниципальный округ 562
Кувшиновский район 510
Рамешковский район 490
Зубцовский район 465
Спировский район 418
Ржевский район 412
Кимрский район 378
Сонковский район 372
ЗАТО Озёрный 356
Селижаровский муниципальный округ 355
Кесовогорский район 294
Бельский район 265
Краснохолмский муниципальный округ 264
Фировский район 256
Лесной муниципальный округ 176
Пеновский муниципальный округ 172
Молоковский район 157
Жарковский район 139
Сандовский муниципальный округ 124
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области