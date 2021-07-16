Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 44 037 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 136 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 293 935 человек, за последние сутки – 1 590 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 852 157, в том числе за последние сутки их проведено 2 153.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 095 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 305 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 17 606

Конаковский район 3931

Ржев 2736

Вышневолоцкий городской округ 2513

Калининский район 2244

Кимры 1922

Торжок 1890

Кашинский городской округ 1284

Бежецкий район 1183

Бологовский район 1155

Калязинский район 1136

Старицкий район 1121

Осташковский городской округ 1085

Нелидовский городской округ 993

Лихославльский район 965

Торопецкий район 808

Максатихинский район 742

Весьегонский муниципальный округ 721

Западнодвинский муниципальный округ 700

Торжокский район 602

Андреапольский муниципальный округ 563

Оленинский муниципальный округ 562

Кувшиновский район 510

Рамешковский район 490

Зубцовский район 465

Спировский район 418

Ржевский район 412

Кимрский район 378

Сонковский район 372

ЗАТО Озёрный 356

Селижаровский муниципальный округ 355

Кесовогорский район 294

Бельский район 265

Краснохолмский муниципальный округ 264

Фировский район 256

Лесной муниципальный округ 176

Пеновский муниципальный округ 172

Молоковский район 157

Жарковский район 139

Сандовский муниципальный округ 124

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области