Продолжается набор водителей на работу в общественном транспорте Твери и районов Верхневолжья

Верхневолжское АТП продолжает набор водителей категории D для работы на городских и пригородных маршрутах в Твери и Калининском районе, а также в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Сотрудников трудоустраивают по Трудовому кодексу РФ, они имеют полный соцпакет, получают материальную помощь при необходимости и бесплатное медицинское обследование, иногородним предоставляется жилье. Заработная плата – от 45 тысяч рублей в Твери и от 41 тысячи в муниципалитетах.

При желании водители смогут вступить в профсоюз и получить ряд льгот, в числе которых материальная помощь, приобретение путевок для детей членов профсоюза в летние оздоровительные лагеря, оплата туристических путевок стоимостью не более 50 тысяч рублей и оплата санаторно-курортного лечения. Кроме того, профсоюз проводит различные спортивные и культурные мероприятия, вечера отдыха, экскурсии, организует посещение выставок, музеев, концертов и спектаклей.

Для ответов на вопросы, связанные с трудоустройством, на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

Ознакомиться с работой в компании можно на сайте ООО «Верхневолжское АТП» tver-atp.ru, в аккаунтах перевозчика в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/tveratp и «Одноклассники» https://ok.ru/group/tveratp.

Возможно обучение за счёт организации. Водители, которые проходят переобучение с категорий В и С на D для дальнейшей работы на автобусах в рамках новой модели пассажирских перевозок, получают стипендии.

Для того чтобы начать обучение, необходимо обратиться в Верхневолжское АТП, где формируются списки, заключаются договоры и набираются группы. Курс включает теоретические и практические занятия, а также финальный экзамен.

Напомним, 3 июля 2021 года в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях стартовал второй этап новой модели пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе с 2020 года. 5 июля Губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк во Ржеве.

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения», – отметил тогда Игорь Руденя.

На линиях работают современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Автобусы также оборудованы системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами, системами мониторинга пассажиропотока, климат-контроля.

Пресс-служба Правительства Тверской области