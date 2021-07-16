947-летие отмечает самый древний город Тверской области - Торопец

25 июля город Торопец Тверской области отмечает 947-летие, Торопецкий район – 94 года со дня образования. Торопец основан в 1074 году и является самым древним городом Верхневолжья. К местным жителям в связи с праздничной датой обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Этот год особенный для торопецкого края, Верхневолжья и всей России. Исполнилось 800 лет со дня рождения великого государственного деятеля и полководца Святого благоверного князя Александра Невского. Его судьба неразрывно связана с городом Торопцем. Воспитанный матерью, которая была торопецкой княжной, в духе верности народу и православной вере Александр Невский защитил родную землю от разорения, заложил основы формирования, развития и укрепления российской государственности», – отметил Игорь Руденя.

Святой благоверный князь Александр Невский в Торопце также обвенчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, в память о гостеприимстве и радушии торопчан княжна подарила городу чудотворную Корсунскую икону Божьей Матери. Род торопецких князей стал родоначальником династий московских и тверских князей.

Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.

Во времена существования пути «из варяг в греки» Торопец был важным торговым центром, этот статус закрепился и в XVII-XVIII веках.

В Торопецком крае прошли детские годы Патриарха Тихона. В 2020 году отмечалось 155-летие со дня его рождения.

В годы Великой Отечественной войны Торопец пять месяцев провёл в оккупации. В это время он был центром для калининских, белорусских и латышских партизан. Несмотря на боевые действия, богатейшее культурное наследие города удалось спасти от разрушения.

Пресс-служба Правительства Тверской области