Губернатор Игорь Руденя: сегодняшние поколения моряков достойно продолжают традиции предшественников, с честью выполняют свой долг

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25 июля – День Военно-Морского Флота в России. К военным морякам, ветеранам ВМФ – жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Рудня.
«У отечественного флота героическая история и славные традиции, в основе которых высокая боевая выучка, верность воинскому долгу и горячая любовь к Родине защитников морских рубежей. Сегодняшние поколения моряков достойно продолжают традиции предшественников, с честью выполняют свой долг, укрепляют статус России как великой морской державы», – отметил Игорь Руденя.
Имена многих выдающихся флотоводцев, первооткрывателей, героев- моряков связаны с Тверской землёй. В их числе герой Чесменской битвы лейтенант Дмитрий Ильин; защитник Севастополя в годы Крымской войны вице-адмирал Владимир Корнилов; один из руководителей обороны Севастополя и Одессы во время Великой Отечественной войны адмирал Филипп Октябрьский; Герой Советского Союза контр-адмирал Василий Быков и многие другие.
Пресс-служба Правительства Тверской области