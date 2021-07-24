Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 43 901 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 171 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 292 345 человек, за последние сутки – 4 326 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 850 004, в том числе за последние сутки их проведено 3 593.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 51 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 305 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 17 508
Конаковский район 3911
Ржев 2713
Вышневолоцкий городской округ 2498
Калининский район 2232
Кимры 1918
Торжок 1886
Кашинский городской округ 1281
Бежецкий район 1176
Бологовский район 1152
Калязинский район 1135
Старицкий район 1114
Осташковский городской округ 1078
Нелидовский городской округ 987
Лихославльский район 962
Торопецкий район 808
Максатихинский район 736
Весьегонский муниципальный округ 721
Западнодвинский муниципальный округ 695
Торжокский район 602
Андреапольский муниципальный округ 560
Оленинский муниципальный округ 555
Кувшиновский район 510
Рамешковский район 490
Зубцовский район 465
Спировский район 418
Ржевский район 411
Кимрский район 376
Сонковский район 364
ЗАТО Озёрный 356
Селижаровский муниципальный округ 351
Кесовогорский район 293
Краснохолмский муниципальный округ 263
Фировский район 256
Бельский район 260
Лесной муниципальный округ 176
Пеновский муниципальный округ 170
Молоковский район 157
Жарковский район 136
Сандовский муниципальный округ 122
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области