Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 43 901 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 171 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 292 345 человек, за последние сутки – 4 326 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 850 004, в том числе за последние сутки их проведено 3 593.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 51 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 305 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 17 508

Конаковский район 3911

Ржев 2713

Вышневолоцкий городской округ 2498

Калининский район 2232

Кимры 1918

Торжок 1886

Кашинский городской округ 1281

Бежецкий район 1176

Бологовский район 1152

Калязинский район 1135

Старицкий район 1114

Осташковский городской округ 1078

Нелидовский городской округ 987

Лихославльский район 962

Торопецкий район 808

Максатихинский район 736

Весьегонский муниципальный округ 721

Западнодвинский муниципальный округ 695

Торжокский район 602

Андреапольский муниципальный округ 560

Оленинский муниципальный округ 555

Кувшиновский район 510

Рамешковский район 490

Зубцовский район 465

Спировский район 418

Ржевский район 411

Кимрский район 376

Сонковский район 364

ЗАТО Озёрный 356

Селижаровский муниципальный округ 351

Кесовогорский район 293

Краснохолмский муниципальный округ 263

Фировский район 256

Бельский район 260

Лесной муниципальный округ 176

Пеновский муниципальный округ 170

Молоковский район 157

Жарковский район 136

Сандовский муниципальный округ 122

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области