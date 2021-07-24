На автодороге Дубна - Кимры – Горицы в Тверской области уложили новое асфальтобетонное покрытие

В Тверской области продолжается ремонт дороги Дубна - Кимры – Горицы, который проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на двух участках общей протяженностью 27,16 км.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание в дорожной кампании необходимо уделять ремонту опорных трасс, туристических и социально значимых дорог, путей к инвестплощадкам, маршрутов школьных автобусов и скорой помощи.

Автомобильная дорога Дубна - Кимры – Горицы протяженностью 60,6 км входит в региональную опорную дорожную сеть. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.

В 2020 году заключен трехлетний государственный контракт на ремонт этой автодороги в рамках нацпроекта. В прошлом году отремонтировано 20 км: от села Горицы в сторону Кимр. Полностью дорога будет приведена в нормативное состояние в следующем году.

На объектах ремонта текущего года подрядная организация завершила основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. Всего уложено два слоя – выравнивающий и верхний. Сейчас ведется устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов. Также для обеспечения безопасности дорожного движения подрядчик выполняет укрепление обочин.

Ремонтная кампания продолжается и на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км. Помимо направления Дубна – Кимры – Горицы это участки автодорог Осташков – Селижарово – Ржев; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна; Торжок – Осташков; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; Рамешки – Максатиха; Бежецк – Кесова Гора – Кашин; Торжок – Высокое – Берново – Старица; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области