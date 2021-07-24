Останки 21 красноармейца подняли участники дальневосточной смены военно-патриотического лагеря подо Ржевом в Тверской области

В Тверской области в военно-патриотическом лагере, названном в честь легендарного якутского снайпера, Героя Советского Cоюза Федора Охлопкова, завершилась первая специальная «дальневосточная» смена. 48 студентов из ведущих вузов Дальнего Востока две недели под руководством наставников проводили поисковые работы в местах Ржевской битвы. В итоге были найдены останки 21 красноармейца.

Помимо ребят с Дальнего Востока, в лагере им. Ф.М. Охлопкова работали еще 200 человек, в том числе представители «Волонтерской роты Боевого Братства».

«Сегодня память о героях Великой Отечественной войны тесно связывает Тверскую область и республику Саха (Якутия). В 2021 году проект «Вахта Памяти. Ржев – Дальний Восток» получил грант Президента Российской Федерации. Этот факт подтверждает огромное значение работы по сохранению исторической правды о великом подвиге советских воинов, отстоявших независимость Родины, подаривших свободу странам Европы», - отметил в обращении к поисковикам Губернатор Игорь Руденя при открытии смены.

Один из бойцов Красной армии, поднятых поисковиками, был награжден медалью «За отвагу». Специалисты полагают, что этой награды он был удостоен еще в Финскую кампанию. Запрос на установление данных направлен в Центральный архив Министерства обороны РФ.

На поисковых практикумах участники также нашли бронелист от танка Т-34, остатки полевой кухни, многочисленные снаряды. При этом практически все студенты в поисковых работах участвовали впервые.

«Ребята из дальневосточных вузов впервые участвовали в такой работе и сразу показали хорошие результаты. Им удалось найти четырех советских солдат, снаряды. Для патриотического воспитания и объединения молодежи подобная работа очень важна, нам надо продолжать развивать ржевский лагерь и дальше», – рассказал один из кураторов смены, советник Управления по социальным вопросам и развитию общественных связей Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Агит Колодезников.

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов сообщил j планах увеличить дальневосточную смену лагеря до 150 участников.

«Здесь мы учились работать с профессиональным оборудованием, обнаруживали артефакты Великой Отечественной войны, поднимали бойцов. Это великий и ответственный труд, и мы гордимся, что стали его частью», – отметила студентка Тихоокеанского госуниверситета Екатерина Прижилова.

Для участников дальневосточной смены были организованы экскурсии в музей «Дороги памяти», Главный храм Вооруженных сил РФ и места сражений в Тверской области.

В рамках Всероссийского молодежного военно-исторического поискового форума «Территория Действия: Вахта памяти» ребята также участвовали в образовательной программе платформы «Тропа Волонтерской Роты», военно-патриотическом картографировании «Со стороны виднее» и других инициативах.

Среди участников дальневосточной смены были студенты из Приамурского госуниверситета им. Шолом-Алейхема, для которых практика в лагере подо Ржевом легла в основу собственного проекта по созданию молодежного поискового отряда «Не в архив» в рамках гранта Росмолодежи.

Проект «дальневосточной» смены инициирован Фондом ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)» и является победителем конкурса Президентских грантов 2021 года.

Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) при поддержке Правительства Тверской области.

Легендарный «снайпер без промаха» был одним из 2 тысяч якутян, сражавшихся с врагом на Ржевской земле. В память о них по инициативе Республики в 1994 году в деревне Филькино Ржевского района построен мемориал всероссийского значения, в 2005 году рядом с мемориалом был возведен храм-часовня святого Николая Чудотворца.

Благодаря работе волонтёров и многолетнему сотрудничеству между Якутией и Тверской областью, за последние годы удалось восстановить имена более 500 якутян, погибших на ржевской земле во время войны. Сейчас на плитах мемориала высечено уже 1182 имени красноармейцев – уроженцев Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Правительства Тверской области