Игорь Руденя: достоянием пеновской земли всегда были и остаются трудолюбивые, отважные и искренне любящие Отечество люди

24 июля отмечается 92-летие со дня образования пеновского края. К жителям муниципального округа обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Уникальные памятники зодчества, богатое историческое наследие и живописная природа составляют богатство пеновской земли. Вековые леса, озера и реки делают край одним из самых красивых уголков России. Но главным достоянием всегда были и остаются трудолюбивые, отважные и искренне любящие Отечество люди, вписавшие яркие страницы в ратную и трудовую летопись нашей страны. Навсегда в народной памяти останутся подвиг отважной партизанки Лизы Чайкиной, жителей деревни Ксты», – отметил Игорь Руденя.

Пено был образован в 1906 году как пристанционный посёлок рядом с одноименной деревней. В 1929 году населенный пункт стал центром Пеновского района, в 1930-м получил статус поселка городского типа.

В годы Великой Отечественной войны Пено в течение нескольких месяцев находился в оккупации. На всей захваченной территории действовали партизанские отряды, которые оказывали сопротивление врагу.

Пеновский район – родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.

Немецкими захватчиками была оккупирована деревня Ксты. В январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты уничтожили деревню, расстреляв всех ее жителей, а также жителей деревень Ионово и Гришино.

На месте сожженной деревни была установлена стела. В мае 1985 года открыт мемориальный комплекс.

В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени в памятном месте проведены реставрационные работы. 9 мая 2018-го, в День Победы, состоялось торжественное открытие обновленного мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области