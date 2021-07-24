Самозанятые жители Тверской области могут поучаствовать в опросе и сделать условия получения господдержки более комфортными

Тверской Центр «Мой бизнес» проводит опрос самозанятых граждан для того, чтобы скорректировать условия предоставления мер государственной поддержки и сделать их более комфортными.

Опрос доступен по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1DhYxLhekb3mA9fte03oWKjhyCT6oOLBisTfws_9m3x4/edit#responses

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года. На сегодня в регионе зарегистрировано 12,5 тыс. самозанятых граждан.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса является одним из преимуществ введения в регионе налога на профессиональный доход. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи.

В этом году начинающим предпринимателям и самозанятым стали доступны меры государственной поддержки бизнеса. Это поможет сделать первые шаги в открытии и развитии своего дела.

Сейчас самозанятые могут получить заём в сумме от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей по льготной ставке 5,5%-8,25%. Средства предоставляются на предпринимательские цели. Например, фотограф или оператор может приобрести новую камеру, кондитер – печь, специалист по маникюру – соответствующее оборудование.

Также доступно софинансирование рекламной кампании. Центр «Мой бизнес» оплачивает 50% расходов (но не более 25 тыс. рублей) на рекламу в интернете, на радио, телевидении или в электронных СМИ, печать вывесок или визиток, брошюр.

Для расширения каналов продаж самозанятые могут воспользоваться услугой по выводу их товаров на маркетплейсы, такие как «Озон», «Вайлдберриз» и другие.

Для получения мер поддержки можно оставить заявку по телефону 8-800-200-11-69 или на сайте Мойбизнес69.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области