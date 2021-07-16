В Твери и Конаковском районе будут реализованы крупные инвестиционные проекты

Вопрос выделения земель под реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Верхневолжья был рассмотрен на расширенном заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 23 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Вопросы земельных отношений являются одними из ключевых факторов успешного социально-экономического развития нашего региона. Мы поставили перед собой задачи оптимизировать работу агропромышленного комплекса, предприятий, создания новых рабочих мест», – отметил глава региона.

Компания «Агрофирма Дмитрова Гора» реализует в Конаковском районе новый инвестиционный проект. На территории деревни Ручьи планируется строительство специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

В Заволжском районе Твери планируется реализация проекта по расширению производства стекольного завода компании «ГлаЦем». Предполагается реконструкция здания склада для размещения дополнительной линии со стеклоформировочной машиной.

Общий объем инвестиций в реализацию двух проектов составит более 1,1 млрд рублей, планируется создание 35 новых рабочих мест.

Также на заседании принято решение о предоставлении земельных участков для реализации рекреационных проектов в муниципалитетах Верхневолжья.

Так, в Кашинском городском округе планируется размещение туристической базы. На территории будут созданы арочные домики для отдыха, проведено благоустройство, установлены спортивные и детские площадки, обустроены дорожно-тропиночные сети.

Кроме того, на заседании обсудили состояние и использование земель Верхневолжья в 2020 году. С докладом выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области Николай Фролов. Правительством Тверской области совместно с региональным Управлением Росреестра и администрациями муниципалитетов усилен контроль за целевым использованием земель, формируется единый, доступный банк свободных участков. Эта работа позволяет обеспечить прозрачные и понятные условия предоставления земельных ресурсов для граждан и инвесторов, которые приходят в Тверскую область.

Пресс-служба Правительства Тверской области