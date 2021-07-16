Около 270 тысяч поездок совершено за две недели в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Ржевском, Кимрском, Старицком и Зубцовском районах

За две недели с момента запуска новой транспортной модели в Ржевском, Кимрском, Старицком и Зубцовском районах автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли порядка 270 тысяч пассажиров. В Ржеве самыми популярными маршрутами стали №1 «Мебельный комбинат – Ржев-2» (33,3 тысячи пассажиров); №7 «Микрорайон – вокзал Савёлово» (20,2 тысячи пассажиров) и №10 «Мебельный комбинат – Хорошево» (16 тысяч пассажиров).

В Кимрах пассажиры чаще всего пользовались маршрутами №6 «Микрорайон – посёлок Южный» (28,6 тысячи человек); №14 «Подсобное хозяйство – посёлок Южный» (18,6 тысячи человек) и №10 «ГАТП – посёлок Южный» (11,9 тысячи человек).

В Старице наибольшее количество жителей передвигались по маршрутам №113 «Старица – Станция Старица» (1,7 тысячи пассажиров); №103 «Старица – Бороздино» (884 пассажира) и №100 «Старицкая ЦРБ – механический завод» (780 пассажиров).

Самые популярные маршруты в Зубцове – №1 «Успенская церковь – Улица Вихорева» (4,5 тысячи пассажиров); №106 «Зубцов – Щеколдино» (276 пассажиров) и №101 «Зубцов – Ульяново» (179 пассажиров).

Напомним, 3 июля 2021 года в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях стартовал второй этап новой модели пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе с 2020 года.

Тверской регион в числе первых субъектов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начал модернизацию системы общественного транспорта.

На линии вышли современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Автобусы также оборудованы системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами, системами мониторинга пассажиропотока, климат-контроля.

В четырех агломерациях действует 110 маршрутов. В Ржеве – 41 маршрут (21 городской и 20 пригородных), в Старице – 28 пригородных, в Кимрах – 27 маршрутов (13 городских и 14 пригородных), в Зубцове – 14 маршрутов (1 городской и 13 пригородных).

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» в районах можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области. По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области