Предприятия леспрома Тверской области подают заявки на получение льготных займов для развития своих производств

Семь компаний лесопромышленного комплекса Тверской области рассматриваются в качестве получателей региональной поддержки на развитие своих производств. Вопрос вошел в повестку заседания Президиума областного Правительства, которое 23 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

О введении новых мер поддержки в леспроме Игорь Руденя сообщил на совещании по развитию деревообрабатывающей промышленности с руководителями предприятий ЛПК в Пено в апреле 2021 года.

С этого года компаниям ЛПК будут предоставляться льготные займы на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений.

Кроме того, предприятия смогут получать субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, в том числе по приобретению новых зданий, сооружений и коммуникаций, промышленного оборудования.

В этом году заявки на получение льготного займа подали две компании ЛПК Верхневолжья, которые при поддержке области планируют обновить производственные фонды. Еще пять предприятий рассчитывают получить поддержку в 2022 году.

Льготные займы будут предоставляться Фондом развития промышленности под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, сумма займа составит до 50 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области